Офіцер крав у частині набої на продаж

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-групі УСБУ в Черкаській області, 41-річний військовослужбовець однієї з військових частин Кіровоградського гарнізону під час проведення стрільб на військовому полігоні викрав 629 набоїв калібру 5,45 мм. та 179 штук калібру 7,62 мм. Щоб приховувати викрадення, він списував боєприпаси, вносячи неправдиві дані в документи. Викрадені набої він передавав своїм спільникам для реалізації на території Черкаської області. Як встановили працівники СБУ, офіцер входив до організованого злочинного угруповання, і допоміг своїм спільникам налагодити канал постачання зброї в незаконний обіг.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня суд визнав чотирьох членів злочинної групи винними у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 263 ККУ та призначив їм покарання: одному з учасників групи у вигляді 3,6 років позбавлення волі з іспитовим терміном в 2 роки, іншим трьом – 3 роки позбавлення волі з іспитовим терміном в 2 роки.

Ці засуджені, двоє військовослужбовців за контрактом однієї з військових частин Кіровоградського гарнізону та троє мешканців Черкас, з березня по вересень 2012 року налагодили два самостійні канали потрапляння в незаконний обіг зброї. У вересні 2012 року неподалік від військової частини, дислокованої у Кіровограді, трьох зловмисників було затримано на гарячому під час реалізації 230 набоїв до автомата Калашникова та снайперської гвинтівки Драгунова. Ввечері того ж дня в Черкасах було затримано кур’єра, який віз до місця продажу понад 250 патронів до автомата Калашникова та 74 набої до револьвера системи «Наган». Загалом співробітники СБУ вилучили у правопорушників незареєстровану мисливську зброю, пістолет «Марголіна», понад 3,6 тис. набоїв та гранату Ф-1.