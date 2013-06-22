Мешканця Дніпропетровська судять за веб-аукціони старожитностей

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБ України.

Було встановлено, що 40-річний непрацюючий житель Дніпропетровська скуповував у колекціонерів та «чорних» археологів особливо цінні артефакти з метою їх подальшого продажу за кордон. Зловмисник збував культурні цінності через мережу Інтернет, проводячи аукціони. В подальшому контрабандист відправляв їх за кордон поштою у дрібних пакетах під виглядом запасних частин або сувенірів, використовуючи вигадані прізвища.

У квітні 2012 року в рамках кримінального провадження попереджено спробу незаконно перемістити до Російської Федерації двох фібул черняхівської культури, двох натільних хрестів доби Київської Русі, срібний перстень, скроневе кільце та бронзовий кістень доби Київської Русі, медаль періоду турецької війни та кам’яну сокиру доби енеоліту.

Під час обшуку за місцем проживання контрабандиста виявлено та вилучено 987 предметів історичної спадщини (археології, палеонтології та нумізматики) Скіфського періоду, доби Київської русі, Черняхівської культури та періоду енеоліту.

Кримінальне провадження із затвердженим прокуратурою Дніпропетровської області обвинувальним актом передано до суду.