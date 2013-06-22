У Сумах збирають мітинг через жахливий наїзд Audi на зупинку (відео)

Організатори акції запланували її під стінами Сумської облдержадміністрації. Заклик приходити на акцію почали поширювати в соцмережах уже вчора ввечері.

На тему: 100 людей не дають забрати водія, який протаранив зупинку

Учасники мітингу вимагатимуть від керівників Державтоінспекції та міліції області надати інформацію про хід слідства та водія, який збив на смерть людей на зупинці на вул. Харківській, пише ТСН.

Як повідомлялося, міліція затримала та повідомила особу одного з чоловіків, який перебував у машині. Сам автомобіль Audi було виставлено на продаж за лічені години до жахливої ДТП.