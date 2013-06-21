100 людей не дають забрати водія, який протаранив зупинку

У Сумах сьогодні, 21 червня, близько 20.00 в центрі міста іномарка знесла зупинку громадського транспорту разом з магазином, в результаті чого двоє людей загинули і троє отримали поранення.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник прес-служби управління Державтоінспекції УМВС України в Сумській області Вікторія Писаренко, водій автомобіля «Audi A6» прямував з центру в бік Хіммістечка та на вул. Харківській на високій швидкості виїхав на зустрічну смугу, перетнув три смуги руху і протаранив зупинку «Сумсільмаш» разом з магазином.

У цей час на зупинці не менше семи осіб очікували громадський транспорт. В результаті зіткнення іномарка збила не менше п'яти осіб. Чоловік і жінка, тіла яких відлетіли на 10-15 метрів, загинули на місці ДТП, а трьох людей відвезли карети «швидкої допомоги». Магазин і зупинка після удару виявилися розгромленими.

Водій автомобіля залишився живий. На місці аварії моментально зібралося кілька сотень людей, серед яких лунали заклики до самосуду. В цей же час водія іномарки сховали в патрульній машині, яку оточили кілька десятків працівників міліції.

У коментарі присутнім журналістам перший заступник начальника УМВС України в Сумській області Руслан Скрипник, який прибув на місце аварії, повідомив, що чи перебував водій в стані алкогольного сп'яніння встановить експертиза.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня цього року в цю ж зупинку в'їхав пасажирський автобус, який вдарила ззаду вантажна «Газель», а дві людини на зупинці були травмовані.