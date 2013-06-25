Завтра в Україні - до 35°

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

На решті території без опадів, лише вдень на Житомирщині та Вінниччині короткочасний дощ, гроза; температура вночі 16-21°, вдень 27-32°, на півдні та сході до 35°. Вітер переважно південно-східний, на заході - північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві та Київській області без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 16-21°, вдень 27-32°; у Києві вночі 18-20°, вдень близько 30°.

Сьогодні, 25 червня, температура води становила в Чорному та Азовському морях 22-26°, в Дніпрі біля Києва - 25°.