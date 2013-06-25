Завтра в Україні - до 35°
14:42, 25 червня 2013Суспільство
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Завтра, 26 червня, у західних областях України очікуються короткочасні грозові дощі, місцями сильні, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с; температура вночі 13-18°, вдень 20-25°.
Найспекотніше - на півдні
Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.
На решті території без опадів, лише вдень на Житомирщині та Вінниччині короткочасний дощ, гроза; температура вночі 16-21°, вдень 27-32°, на півдні та сході до 35°. Вітер переважно південно-східний, на заході - північно-західний, 5-10 м/с.
У Києві та Київській області без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 16-21°, вдень 27-32°; у Києві вночі 18-20°, вдень близько 30°.
Сьогодні, 25 червня, температура води становила в Чорному та Азовському морях 22-26°, в Дніпрі біля Києва - 25°.
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