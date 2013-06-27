Чотири вузи об'єднають в Університет телекомунікацій
02:39, 27 червня 2013Суспільство
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Кабінет міністрів прийняв рішення про створення Державного університету телекомунікацій на базі чотирьох профільних вишів.
Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення відповідного розпорядження на засіданні уряду журналістам повідомив міністр освіти і науки Дмитро Табачник.
За інформацією Табачника, в держуніверситет будуть об'єднані: Університет військового зв'язку і телекомунікацій у Житомирі, Держуніверситет інформаційно-комунікаційних технологій, Університет спецзв'язку і телекомунікацій та Університет інформації і телекомунікації.
Табачник зазначив, що при об'єднанні будуть збережені всі кафедри, лабораторії, а також персонал вишів.
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