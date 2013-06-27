Чотири вузи об'єднають в Університет телекомунікацій

Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення відповідного розпорядження на засіданні уряду журналістам повідомив міністр освіти і науки Дмитро Табачник.

За інформацією Табачника, в держуніверситет будуть об'єднані: Університет військового зв'язку і телекомунікацій у Житомирі, Держуніверситет інформаційно-комунікаційних технологій, Університет спецзв'язку і телекомунікацій та Університет інформації і телекомунікації.

Табачник зазначив, що при об'єднанні будуть збережені всі кафедри, лабораторії, а також персонал вишів.