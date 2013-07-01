Завтра на сході та півдні України очікуються грози

Температура у цих регіонах вночі 14-19°, вдень 22-27°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На решті території - без опадів, лише на Сумщині, Полтавщині, Черкащині та Чернігівщині місцями короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 11-16°, на заході 7-12°, вдень 20-25°, в Карпатах вночі 4-9°, вдень 15-20°.

Вітер північно-західний, на сході північно-східний, 7-12 м/с, у південних, вночі місцями і в центральних областях пориви 15-20 м/с, у Приазов'ї місцями 25 м/с.

У Києві та області у вівторок - без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 11-16°, вдень 20-25°, у Києві - вночі 14-16°, вдень 23-25°.

Сьогодні температура води становить у Чорному та Азовському морях 22-27°, у Дніпрі біля Києва 25°.