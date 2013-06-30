На 1 липня синоптики обіцяють грози і шквали

Завтра, 1 липня, у південній частині України, більшості центральних, а вдень і у східних областях очікуються складні погодні умови: грозові дощі, місцями сильні дощі, град, шквали 15-22 м/с.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

У західних, північних та Вінницькій областях буде мінлива хмарність, без опадів; вітер північний, 7-12 м/с; температура вночі 11-16°, вдень 19-24°.

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У Києві та області опадів не передбачається. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура на Київщині вночі 11-16°, вдень 19-24°. У Києві температура вночі 14-16°, вдень 22-24°.

30 червня температура води становила в Чорному та Азовському морях 24-27°, в Дніпрі біля Києва 25°.