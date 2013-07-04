Янукович доручив створити Державну премію імені Богдана Ступки
14:11, 04 липня 2013Суспільство
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В Україні буде заснована Державна премія України імені Богдана Ступки.
В Україні буде премія імені Ступки
Президент України Віктор Янукович доручив прем'єр-міністру Миколі Азарову до 20 серпня забезпечити підготовку та внесення на розгляд Верховної Ради проекту закону про внесення відповідних змін до Закону «Про державні нагороди України», повідомили УНІАН у прес-службі Президента.
Дане доручення підписано «з метою визначення вагомих творчих здобутків у справі театрального мистецтва та увічнення пам'яті видатного українського театрального діяча Богдана Ступки».
Нагадаємо, видатний український актор Богдан Ступка помер 22 липня 2012 року на 71-му році життя після тривалої хвороби.
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