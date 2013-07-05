Держказначейство: доходи держбюджету знизилися

Про це повідомляє Державна казначейська служба України на своєму офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, за оперативними даними Держказначейства, доходи загального фонду держбюджету за січень-червень 2013 року становили 142,4 млрд грн, що на 1,2 млрд грн, або на 0,9%, більше за показник аналогічного періоду минулого року. Водночас, доходи спеціального фонду держбюджету за січень-червень поточного року становили 20,2 млрд грн, що на 1,4 млрд грн, або на 6,5% менше за показник аналогічного періоду минулого року.

Також повідомляється, що за січень-червень поточного року порівняно з січнем-червнем 2012 року обсяг відшкодування податку на додану вартість зріс на 4,5 млрд грн, або на 19,4%, - до 27,5 млрд грн. Зокрема автоматичне відшкодування ПДВ становило 11,6 млрд грн.

На цю тему: Асоціація малих міст пропонує штрафувати за затримку грошей з Держказначейства

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства фінансів України, дефіцит держбюджету України в січні-травні 2013 року порівняно з січнем-травнем 2012 року зріс у 5,05 раза – до 18,488 млрд грн. Дефіцит зведеного бюджету за зазначений період становив 21,712 млрд грн, що в 4,5 раза більше за показник аналогічного періоду минулого року, загальний фонд держбюджету виконано з дефіцитом у розмірі 20,060 млрд грн, що в 9,3 раза більше за показник аналогічного періоду 2012 року.

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік», бюджет прийнято з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, видатками – 411,9 млрд грн, граничним рівнем держбогу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.