Асоціація малих міст пропонує штрафувати за затримку грошей з Держказначейства

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у проекті резолюції VIII щорічної конференції малих міст України.

У проекті пропонується звернутись до суб’єктів права законодавчої ініціативи з проханням внести зміни до Бюджетного кодексу "для вирішення надзвичайно складної ситуації з казначейським обслуговуванням місцевих бюджетів".

Зокрема, пропонується встановити чіткі терміни виконання платіжних доручень місцевих бюджетів - не більше 1 операційного дня за захищенними статтями видатків та не більше 2 операційних днів за незахищеними статтями видатків.

"Встановити пеню у розмірі 5% та штрафи для посадових осіб у розмірі 1% від суми платежу за кожний протермінований день", - йдеться у проекті резолюції.

Крім того, Асоціація малих міст пропонує, для уникнення дефіциту коштів в органах казначейства, здійснити розподіл єдиного казначейського рахунку на три рахунки: для коштів державного бюджету, для коштів обласних і районних бюджетів, для коштів бюджетів місцевого самоврядування, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

Також учасники конференції проголосили намір звернутись до Президента України з проханням затвердити указом Концепцію реформування місцевого самоврядування і перейти до її практичної реалізації.

"Незважаючи на важливість розвитку малих міст України, їхні проблеми не знаходять достатнього вирішення у рішеннях і діях органів державної влади. Про це свідчить відсутність фінансування Державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011-2015 роки, обмеження повноважень органів місцевого самоврядування будівництва, землекористування, затримка органами Державного казначейства платежів, що здійснюються з місцевих бюджетів тощо", - йдеться у проекті резолюції.