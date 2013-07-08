Троє українців, які потрапили у ДТП в Угорщині, залишаються у лікарні

Про це УНІАН повідомив заступник директора Департаменту інформаційної політики МЗС Василь Зварич.

"Постраждалим українцям надається вся необхідна медична допомога. Водій, який постраждав найменше, почуває себе нормально, але ще перебуває у лікарні. Пасажирка, громадянка України, з численними переломами, але при свідомості. Її стан наразі задовільний. Ще один громадянин України перебуває у реанімації. Його стан стабільно важкий", - сказав Зварич.

Крім того, за його словами, українські дипломати вирішують з родичами двох загиблих українців питання репатріації тіл на Батьківщину. "Дипломати вже встановили контакт з родичами постраждалих і загиблих українців, надають допомогу тим, хто побажав приїхати до Угорщини", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня близько 5-ї години ранку на автомагістралі М3 з Будапешта в напрямку України потрапив у ДТП мікроавтобус, в якому перебувало п’ятеро громадян України.

Двоє українців загинули на місці, ще трьох, в тому числі водія мікроавтобуса, доставлено в травматологічне відділення обласної лікарні м.Мішкольц.