Троє українців, які потрапили у ДТП в Угорщині, залишаються у лікарні
Троє громадян України, які постраждали в дорожньо-транспортній пригоді в Угорщині, продовжують перебувати в обласній лікарні міста Мішкольц.
Про це УНІАН повідомив заступник директора Департаменту інформаційної політики МЗС Василь Зварич.
"Постраждалим українцям надається вся необхідна медична допомога. Водій, який постраждав найменше, почуває себе нормально, але ще перебуває у лікарні. Пасажирка, громадянка України, з численними переломами, але при свідомості. Її стан наразі задовільний. Ще один громадянин України перебуває у реанімації. Його стан стабільно важкий", - сказав Зварич.
Крім того, за його словами, українські дипломати вирішують з родичами двох загиблих українців питання репатріації тіл на Батьківщину. "Дипломати вже встановили контакт з родичами постраждалих і загиблих українців, надають допомогу тим, хто побажав приїхати до Угорщини", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, 6 липня близько 5-ї години ранку на автомагістралі М3 з Будапешта в напрямку України потрапив у ДТП мікроавтобус, в якому перебувало п’ятеро громадян України.
Двоє українців загинули на місці, ще трьох, в тому числі водія мікроавтобуса, доставлено в травматологічне відділення обласної лікарні м.Мішкольц.