ЗМІ: В Угорщині український мікроавтобус потрапив у ДТП, є загиблі

Про це повідомляє ТСН з посиланням на дирекцію з захисту від катастроф Боршод-Обоуй-Земплинскої області Угорщини.

«Мікроавтобус, який їхав у напрямку Мішкольца, близько позначки 123 км автомагістралі М3 з'їхав у канаву. У ДТП загинуло 2 чоловік, троє важко травмовано", - повідомила представник обласної дирекції із захисту від катастроф Андреа Гудак.

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За інформацією представника обласної поліції Томаша Доби, водій мікроавтобуса, ймовірно, заснув за кермом.

Обставини ДТП вивчаються. Постраждалим надається медична допомога.