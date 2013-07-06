ЗМІ: В Угорщині український мікроавтобус потрапив у ДТП, є загиблі
13:58, 06 липня 2013Світ
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В Угорщині мікроавтобус з українськими номерними знаками потрапив в аварію на автомагістралі М3, внаслідок чого загинули два пасажири, ще троє травмовані.
Про це повідомляє ТСН з посиланням на дирекцію з захисту від катастроф Боршод-Обоуй-Земплинскої області Угорщини.
«Мікроавтобус, який їхав у напрямку Мішкольца, близько позначки 123 км автомагістралі М3 з'їхав у канаву. У ДТП загинуло 2 чоловік, троє важко травмовано", - повідомила представник обласної дирекції із захисту від катастроф Андреа Гудак.
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За інформацією представника обласної поліції Томаша Доби, водій мікроавтобуса, ймовірно, заснув за кермом.
Обставини ДТП вивчаються. Постраждалим надається медична допомога.
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