Корейці запустять супутник українською ракетою-носієм

Перший запуск корейського супутника українською ракетою-носієм планується провести 22 серпня 2013 року.

За інформацією прес-служби Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, про це повідомив посол Республіки Корея Кім Ін-Цжун 8 липня під час бесіди з першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України Анатолієм Максютою.

«Він (посол – УНІАН) повідомив, що на 22 серпня заплановано перший запуск корейського супутника українською ракетою-носієм», - зазначається у повідомленні.

Потім, згідно з повідомленням, Корея планує провести ще два запуски супутників на українській ракеті-носії.

За інформацією ЗМІ, Республіка Корея планує у серпні запустити на навколоземну орбіту штучний супутник «Аріран 5» (Arirang 5), оснащений радаром з синтезованою апертурою (SAR) з російського космодрому Ясний.