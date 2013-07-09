У міліції кажуть, що даішники невинні: п’яний водій побив сам себе

Повідомляється, що 7 липня близько 5 години ранку співробітники ДАІ в Козовій зупинили автомобіль, підозрюючи водія в тому, що він керує в стані алкогольного сп'яніння.

Водій погодився на обстеження у лікарні, а пасажир "поводився зухвало" та "намагався спричинити працівникам міліції тілесні ушкодження", повідомляє МВС.

"Згідно із Законом України "Про міліцію", в такій ситуації працівники райвідділу застосували проти порушника заходи фізичного впливу та спецзасоби", - додають у МВС, зазначаючи, що "травми, про які йшлося у повідомленні лікаря, порушник отримав з власної необережності після спроби нанести тілесні ушкодження працівнику ДАІ".

Щодо водія складений адміністративний протокол.

Інцидент також внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків.

Раніше прокуратура Тернопільської області повідомила про початок кримінального провадження стосовно нанесення працівниками місцевого ВДАІ тілесних ушкоджень мешканцю Козової.

ВВС Україна