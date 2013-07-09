Вілкул виступає за «відкрите небо»

"Якраз через три дні після того, як мене призначили віце-прем'єром, в кінці 2012 року відбулося банкрутство найбільшого приватного українського перевізника« Аеросвіт ». Ми тоді практично в цілодобовому режимі протягом трьох діб змогли підключити всі ресурси держави, щоб вивезти людей зі усього світу і почали програму розвитку аеропортів ", - зазначив віце-прем'єр.

"Галузь відновлюється! За перше півріччя 2013 року у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року зростання пасажиропотоку через аеропорти України склало +3,5%. Наші регіональні аеропорти показали наступні результати: Донецький аеропорт +3%, Київ (Жуляни) +168%, Львів +33%, Одеса +19%, Сімферополь +15%, Харків +15%. Це підвищення відбулося, навіть незважаючи на те, що цього року на відміну від минулого вже немає «Євро-2012». Тим не менш, є зростання пасажиропотоку.

За півроку збільшилася кількість рейсів інших підприємств, зайшло три нових лоу-коста - Vueling, AirOne і Meridiana Fly. І надалі ми плануємо ефективно сприяти приходу на ринок максимальної кількості компаній. Нашою метою є «Відкрите небо», коли будь-які обмеження будуть зняті ", - заявив Олександр Вілкул.