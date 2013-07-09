Польща планує відкрити в Україні 17 візових центрів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 9 липня, під час зустрічі з головою Закарпатської обласної ради Іваном Балогою повідомив Генеральний Консул Республіки Польща у Львові Ярослав Дрозд.

Як повідомляє прес-служба Закарпатської обласної ради, за словами генерального консула, з 9 серпня в технічному режимі, а з 27 серпня в офіційному візовий центр республіки Польща запрацює в Ужгороді.

«Загалом керівництвом Польщі заплановано відкрити в Україні 17 візових центрів», - повідомив Дрозд. Він також уточнив, що наразі працюють тільки два такі центри.

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Генеральний консул розповів: «В Ужгороді в структурі візового центру працюватимуть 8 співробітників, на обслуговування одного відвідувача буде виділятися по 15 хвилин. Вартість послуг у пункті прийому візових анкет становитиме 18 євро».

За наявності всіх необхідних і правильно оформлених документів шенгенську візу Польща обіцяє оформляти упродовж 7 днів.

«Новий центр має наблизити закарпатців до Європи. Ми зацікавлені в активізації і транскордонної співпраці. На відрізку кордону протяжністю 124 кілометри ми не маємо спільних пунктів переходу. Такий стан справ треба міняти. Для цього нам слід працювати над реалізацією проекту з відкриття пункту пропуску «Лубня – Волосате». Це дасть потужний поштовх в розвитку туристичної галузі», - додав Дрозд.

Загалом, зазначив він, Польське консульство у Львові упродовж минулого року видало 324 тис. віз для громадян України, що становить 25% усіх шенгенських віз, виданих в Україні.