ЗМІ: Українці поки не бачать результатів спрощення візового режиму з ЄС (відео)

Згідно з відповідною угодою між Україною та ЄС, підписаною ще навесні, отримати Шенгенську візу мало б стати легше для багатьох українців. Так, за спрощеним режимом її можуть отримати водії міжнародних автобусних сполучень і далекобійники, журналісти, близькі родичів громадян країн ЄС, а також українці, які їдуть до Західної Європи лікуватися.

Натомість виявилося, що на практиці така жадана новація не працює, повідомляє ТСН.

"За звичним режимом", - кажуть всі, хто подавав у понеділок документи на "Шенген". "Ми бачили цю інформацію в інтернеті, але ми не відчули", - зазначили прохачі віз.

Мало того - самі працівники візових центрів Нідерландів, Франції, Іспанії та Німеччини не на камеру повідомили, що ніякого спрощення в них немає. Водночас у представництві Європейського Союзу в Україні запевнили, що угода насправді діє. Однак візові центри лише приймають і оформлюють документи. А питання, надавати візу за спрощеним режимом, чи ні, вирішує вже безпосередньо саме консульство.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня Європейський парламент ратифікував Угоду між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз. Верховна Рада України ратифікувала Угоду про внесення змін до Угоди про спрощення оформлення віз з ЄС 22 березня 2013 року.

13 травня Рада міністрів Євросоюзу затвердила ратифікацію Угоди між Україною та ЄС про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз. Угода була підписана 23 липня 2012 року у Брюсселі.

Положеннями угоди, серед іншого, розширюються категорії громадян України, які мають право на спрощене оформлення безкоштовних та багаторазових віз; удосконалюється порядок оформлення віз для представників засобів масової інформації; визначаються чіткі терміни дії багаторазових віз; встановлюється можливість термінового оформлення віз (протягом 3 діб) особам, які проживають на значній відстані від місця подання візового клопотання (за умови сплати термінового консульського збору); запроваджується безвізовий режим поїздок для громадян України, які користуються біометричними службовими паспортами.