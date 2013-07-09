У Харкові переглянуть справу хлопця, засудженого довічно за вбивство міліціонера

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на державного обвинувача в справі Олексія Гончаренка.

За його даними, вирок суду першої інстанції, яким Деріглазова засуджено до довічного ув’язнення, був оскаржений в апеляційному суді як стороною захисту, так і стороною обвинувачення.

«У своїх апеляційних скаргах захист вказував на суворість покарання, оскільки була обрана найвища міра покарання – довічне позбавлення волі. Прокуратура ж оскаржила вирок у частині порушень кримінального процесуального законодавства під час самого розгляду справи», - зазначив Гончаренко.

Сьогодні мало відбутися попереднє судове засідання у новому розгляді справи, але воно не відбулося через відсутність адвоката обвинуваченого.

Судовий розгляд перенесено на 20 серпня.

Деріглазову інкримінується скоєння злочинів, передбачених ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу), ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 263 (носіння, придбання, зберігання, передача чи збут вогнепальної зброї без передбачених законом дозволів) КК України.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня 2010 року в Харкові у відповідь на прохання пред’явити документи 21-річний Артем Дериглазов спочатку почав утікати від працівників міліції, а потім здійснив кілька пострілів з вогнепальної зброї в працівника міліції Сергія Євлахова. Міліціонер від отриманих поранень помер на місці.

8 липня 2010 року під час затримання Дериглазова, який разом із батьком забарикадувався у своєму будинку та почав відстрілюватися від працівників міліції, були поранені двоє правоохоронців.

9 липня 2010 року Міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов особисто прибув до Харкова та нагородив посмертно відзнакою МВС України «Хрест Слави» Євлахова.

У жовтні 2012 року Червонозаводський районний суд міста Харкова засудив Дериглазова до довічного ув’язнення.