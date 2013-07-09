Водій на "мерседесі" переїхав бійця "Беркуту"

Як повідомили УНІАН у Секторі зв'язків з громадськістю УМВД України у Херсонській області, до чергової частини Голопристанського райвідділу міліції надійшла інформація, що на території відділення міліції селища Залізний Порт 31-річний водій автомобіля "Мерседес" скоїв наїзд на 26-річного працівника роти міліції особливого призначення "Беркут".

Працівника міліції доставлено в приймального відділення Голопристанської центральної районної лікарні. Попередній діагноз: закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, забій шийного хребта.

Встановлено, що 7 липня близько 3.10 два працівники РМОП "Беркут" несли службу з охорони громадського порядку в районі набережної сел. Залізний Порт. Біля розважального закладу міліціонери помітили невідомого чоловіка з візуальними ознаками алкогольного сп'яніння, який справляв природні потреби. Співробітники міліції зробили невідомому усне зауваження. Чоловік почав вести агресивно, ображав міліціонерів, погрожував їм проблемами на роботі. Правоохоронці запропонували громадянину пройти з ними до відділення міліції для складання адміністративного протоколу за скоєння хуліганських дій. По дорозі до відділення невідомий продовжував поводитися агресивно, лаявся, намагався ударити правоохоронців, хапав їх за формений одяг.

У відділенні міліції чоловік надав неправдиву інформацію про свої особисті дані. Стосовно громадянина було складено адміністративний протокол за ст. 185 КУпАП (злісна непокора працівникам міліції). Після чого співробітники міліції хотіли відвезти чоловіка до Голопристанської центральної районної лікарні, щоб визначити стан його алкогольного сп'яніння.

В цей час у двір відділу міліції заїхав автомобіль "Мерседес", яким керував житель м. Миколаєва. Водій з пасажиром хотіли посадити товариша в автомобіль, щоб той уникнув відповідальності. "Мерседес" хаотично їздив по двору, в результаті чого скоїв наїзд на працівника РМОП "Беркут". Зараз потерпілий перебуває у реанімаційному відділенні лікарні.

Водієві повідомлено про підозру у скоєнні кримінального злочину за ч. 2 ст. 345 КК України (загроза або насильство стосовно працівника правоохоронного органу), стосовно нього обрано запобіжний захід - домашній арешт. Згідно з рішенням районного суду на автомобіль накладено арешт. Також у водія узято зразки крові, які направлені на дослідження для визначення вмісту алкоголю в організмі. Проводяться слідчі дії.