У Європарламенті презентували українсько-польсько-німецький проект для дітей-сиріт

Про це на свій сторінці в Facebook написав народний депутат від ВО "Батьківщина" Микола Княжицький, один із засновників проекту, передає LB.ua. "Презентували в Європарламенті наш українсько-польсько-німецький проект" Наші діти ". Ініціатори акції - євродепутати Ребека Хармс, Яцек Саріуш-Вольські та Олександр Граф Ламбсдорф. Був посол України та заступник керівника секретаріату уряду. Сподіваємося, що в жовтні на гала-концерті дітей-учасників проект будуть Штефан Фюле і Мартін Шульц ", - написав Княжицький.

Говорячи про проект, віце-президент Парламентської асамблеї Євро-НЕСТ Яцек Саріуш-Вольські, висловив намір, що центри допомоги дітям-сиротам і дітям із кризових сімей з'являться у всіх країнах-учасницях "Східного партнерства". "Зараз" Наші діти "діє тільки на поліпшення ситуації дітей, які потребують цього, але також є платформою для діалогу та розвитку нових способів допомогти дітям та молоді, які вимагають допомоги", - заявив Саріуш-Вольські.

На його думку, у проекту - великий потенціал, оскільки він наочно демонструє, що східна політика Європейського Союзу стосується не тільки складних економічно, юридичних та адміністративних реформ, а й має гуманітарний зміст. Керівник проекту - Барбара-Марія Монгайм.

Відома громадська діячка Німеччини, засновник і глава правління "Німецько-Польсько-Українського Товариства" (НПУО). У Києві НПУО реалізує проект для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - Центр захисту дітей "Наші діти". Це модельний проект, який підтримується урядами Німеччини та Польщі в рамках Східноєвропейського партнерства.