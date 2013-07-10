На Буковині п'ятеро міліціонерів поламали ребра 19-річному хлопцю

Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернівецької облдержадміністрації, про це заявила матір потерпілого хлопця, зателефонувавши на «губернаторський мобільний телефон».

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«До голови Чернівецької ОДА зателефонувала жителька одного з сіл Сокирянського району і повідомила про неправомірні дії працівників міліції. З її слів, за підозрою у вчиненні крадіжки місцеві міліціонери затримали її 19-річного сина, і, з метою добитися зізнання у скоєнні злочину, 5 працівників райвідділу побили хлопця, відтак він був госпіталізований», - йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 10 липня, за дорученням губернатора Михайла Папієва з матір’ю потерпілого та її сином, які скаржаться на дії міліціонерів, зустрівся перший заступник голови Чернівецької ОДА Георгій Галиць.

«Під час спілкування з потерпілими, Г.Галиць повідомив, що голова ОДА Михайло Папієв про даний випадок «інформував прокурора області і попросив взяти розслідування справи під особистий контроль», - йдеться у повідомленні.

Заява матері щодо побиття міліціонерами її сина розслідується прокуратурою області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернівецької області, сьогодні на запрошення прокурора Чернівецької області Петра Коваля відбулася зустріч із матір’ю потерпілого жителя одного із сіл Сокирянського району з метою уточнення, на її думку, протиправних дій з боку працівників міліції.

Сьогодні ж повідомлення про кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень) КК України, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

«Створена слідчо-оперативна група, до складу котрої увійшли досвідчені працівники слідчого апарату прокуратури області, які проводять першочергові слідчі дії щодо встановлення всіх обставин даної події», - повідомляють в обласній прокуратурі.

Водночас, як стало відомо УНІАН з достовірних джерел, ця подія сталася ще 20 червня цього року. За даними джерела, міліціонери Сокирянського РВВС застосували грубу фізичну силу до підлітка - жителя села Білоусівка Сокирянського району, фізично вибиваючи у нього покази. У підлітка, за даними джерела, були зламані кілька ребер та пошкоджені нирки.

«Перевіряється інформація потерпілого, що ці міліціонери були напідпитку», - додало джерело.