У «Батьківщині» заявляють, що зібрали майже тисячу скарг на міліціонерів Миколаївщини

Представники Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" на 10 липня зібрали 967 заяв від населення в Миколаївській області про злочини або бездіяльність з боку міліціонерів.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив виконуючий обов'язки голови Миколаївської обласної організації ВО "Батьківщина" Михайло Соколов.

"Ми сьогодні не чекали такої громадянської активності, тільки сьогодні нами було зібрано 967 заяв, ми вимушені констатувати, що ситуація в області вкрай важка", - сказав Соколов.

За його словами, сьогодні відбулося 27 пікетів під райвідділами міліції в області.

"Юлія Володимирівна Тимошенко дала Миколаївській обласній парторганізації персональне доручення: організувати пікетування в кожному районному відділенні міліції в Миколаївській області, а їх 27. Ми сьогодні організували за її дорученням 27 пікетів з однією метою - дати працювати доброчесним міліціонерам... і виявити перевертнів у погонах ", - сказав Соколов.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати з фракції «Батьківщина» прибули до Миколаївської області, щоб проінспектувати роботу районних відділів міліції та прокуратури, а також зібрати скарги місцевих жителів на міліціонерів.

До інспекційної групи входять народні депутати Андрій Парубій, Ігор Бриченко, Геннадій Москаль, які планують об'їхати райцентри Миколаївської області, відвідати районні управління МВС і прокуратури і провести прийом громадян зі збору скарг на діяння або бездіяльність працівників правоохоронних органів.