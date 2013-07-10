Парубій: Екс-прокурора Врадіївки призначили заступником прокурора сусіднього району

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат від «Батьківщини» Андрій Парубій

«Продовжую роботу на Миколаївщині у Врадіївці і Первомайську. Щойно перевірив інформацію, яка вчергове обурила громаду. Виявляється, районного прокурора Врадіївки, котрого минулого тижня демонстративно-показово зняли з посади за прикриття злочину, сьогодні уже призначили заступником прокурора в сусідньому Кривоозерському районі!!! В тому ж Первомайському окрузі. Ну хіба не мафія!!! Цю систему треба не реформувати, а докорінно змінювати! Так, як це зробили в Грузії!», - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, 27 червня 29-річну жительку Врадіївки знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Постраждалу госпіталізували до реанімації. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 КК України (завдання тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтування, розбійний напад).

28 червня за підозрою у здійсненні згвалтування, розбійного нападу і заподіяння тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і єгер Сергій Рябиненко.

1 та 2 липня у Врадіївці відбулись масові акції громадян, які вимагали затримати капітана Врадіївського райвідділу міліції Євгена Дрижака, на якого також вказувала потерпіла

2 липня наказом генерального прокурора Віктора Пшонки за неналежне виконання функціональних обов’язків у сфері забезпечення нагляду за законністю під час проведення слідства органами внутрішніх справ було звільнено прокурора Врадіївського району Мочалка.

Ввечері 2 липня прокуратура Миколаївської області затримала Дрижака. Наступного дня Центральний райсуд Миколаєва обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 серпня.

За приховування обставин події затримано вже звільненого за наказом міністра начальника Врадіївського РВВС Віталія Синицького, який допомагав одному із злочинців створювати алібі.

5 липня суд ухвалив рішення заарештувати на 60 діб заступника начальника Врадіївського РВВС Михайла Кудринського, затриманого в рамках розслідування справи про "врадіївських насильників" за підозрою у приховуванні матеріалів.

Стосовно затриманого було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 365 ККУ (перевищення влади або службових повноважень, яке супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями).