В машині одного з підозрюваних у «врадіївській справі» знайшли кров Крашкової

Як повідомляє прес-служба прокуратури Миколаївської області, про це розповів заступник прокурора Миколаївської області Дмитро Єфименко, посилаючись на висновок експертизи.

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Окрім того, як зауважив Єфіменко, у деяких засобах масової інформації поширювалися доводи про те, що нібито аналізи, які первинно були відібрані у потерпілої, на вимогу керівництва лікарні (головного лікаря) були замінені на інші. Прокуратура Миколаївської області офіційно заявляє, що ті аналізи, які були первинно відібрані, належать потерпілій, і це також підтверджено висновком експертної установи.

Таким чином, прокуратура спростовує доводи, які були оприлюднені в засобах масової інформації, оскільки відібрані зразки дійсно належали потерпілій.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня 29-річну жительку Врадіївки Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 КК України (завдання тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтування, розбійний напад). За підозрою у здійсненні даного злочину затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і єгер Сергій Рябиненко.

Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана Врадіївського райвідділу міліції Євгена Дрижака, на якого також вказувала потерпіла жінка.

За приховування обставин події затримано звільненого начальника Врадіївського РВВС Віталія Синицького, який допомагав одному із злочинців створювати алібі та заарештовано заступника начальника Врадіївського РВВС Михайла Кудринського, затриманого в рамках розслідування справи про "врадіївських насильників" за підозрою у приховуванні матеріалів.

Жителі Врадіївки Миколаївської області вирушили пішою ходою до Києва, де мають намір вимагати звільнення Захарченка з посади міністра внутрішніх справ України та переатестації громадськими комісіями всіх працівників міліції.

Учасники ходи планують 18 липня у Києві на Майдані Незалежності розпочати безстрокову акцію протесту.