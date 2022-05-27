Проросійських позицій дотримуються 9% мешканців окупованих територій.

Хоча серед респондентів на окупованих територіях більш помітні проросійські наративи, більшість серед них має проукраїнську позицію.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Дослідники виділили 8 пар тверджень, які описують різні аспекти війни Росії проти України. У кожній парі одне з тверджень відповідало проросійській позиції, друге твердження – проукраїнській позиції. Респондент мав обрати одне з тверджень і наскільки з ним погоджується.

У 7 з 8 випадків не менше 85% респондентів стверджували, що поділяють саме проукраїнську позицію.

"Змістовно ж це означає, що не менше 85% респондентів вважають, що в Україні немає утисків російськомовного населення (зокрема, так вважають 85% етнічних росіян і 90% російськомовних жителів України), що Україна має власну довгу історію становлення та державності (а не є "штучним" витвором радянської влади), що західні держави не хотіли і не провокували Україну на війну проти Росії, що думки про "нацистів" у владі України є вигадкою, що війна почалася через прагнення Росії підкорити Україну (а не через справедливі претензії), що російські війська навмисно атакують цивільну інфраструктуру та цивільних осіб, що російська армія в першу чергу винна у руйнації цивільної інфраструктури і жертвах серед мирного населення", - йдеться в повідомленні.

У цих же парах не більше 8-9% дотримувалися проросійської інтерпретації.

"Утім, хоча 8-9% можуть видаватися невеликим числом, але насправді в абсолютному вимірі це близько 2 млн громадян України", - акцентують в КМІС.

Стосовно мешканців окупованих територій, проросійських позицій серед них дотримуються 9%. Водночас практично всі респонденти, які виїхали з окупованих територій, дотримуються саме проукраїнських поглядів.

"Серед респондентів, що зараз проживають на окупованих територіях, 81% дотримуються переважно або цілком проукраїнських позицій (в т.ч. 68% дотримуються цілком проукраїнських позицій)", - наголошують в КМІС.

Дослідники зауважують, що у розрізі за регіонами та місцем проживання (в окупації чи на підконтрольній території), помітно, що Південь і Схід також є абсолютно проукраїнськи налаштованими.

"Хоча серед респондентів окупованих територій більш помітні проросійські наративи, але навіть серед них абсолютна більшість має проукраїнську позицію", - наголошують вони.

Опитування було проведено КМІС упродовж 19-24 травня 2022 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 2009 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Це громадяни України старше 18 років, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року).

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