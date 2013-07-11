Сьогодні відбудеться засідання Кабінету Міністрів
06:56, 11 липня 2013Суспільство
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11 липня 2013 року, під головуванням прем’єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Під час засідання уряду заплановано проведення брифінгів за участю міністра освіти і науки Дмитра Табачника, першого заступника голови Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва Олександра Потімкова.
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