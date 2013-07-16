У Харкові відкрився італійський візовий центр

Надзвичайний і Повноважний Посол Італійської Республіки в Україні Фабріціо Романо наголосив, що з відкриттям візового центру скоротяться терміни обробки документів для бажаючих подорожувати. Заявники отримають можливість обміняти в центрі валюту, здійснити операцію з платіжними картками та купити тревел-чеки, потрібні при подачі документів для отримання візи, що, у свою чергу, істотно спростить українським громадянам подачу документів.

Посол Італії зазначив, що італійське посольство розраховує на те, що туристичний потік з України до Італії найближчим часом збільшиться.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, у церемонії відкриття Регіональної філії візового центру Італії в Україні, яка відбулася 15 липня, взяла участь перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань євроінтеграції Ірина Бережна.

Центр розташований у Харкові на вулиці Пушкінській, 68.