Україна за рік експортувала понад 100 танків і 200 одиниць бронетехніки

Серед великих покупців української бронетехніки, зокрема, також Таїланд, який у 2012 році купив 62 бронетранспортера БТР-3Е1, Ірак, який придбав 48 БТР-4 декількох модифікацій і 11 одиниць різних модифікацій БТР-80.

Азербайджан купив 14 БТС-5Б, Болгарія - десять БТР-60ПБ і дев'ять БТР-70, передає РІА Новости.

Найбільшими покупцями української стрілецької зброї в минулому році були США, купували гвинтівки та карабіни, Німеччина (револьвери, пістолети, гвинтівки, карабіни), Судан, Чад, Канада (гвинтівки та карабіни).

США, а також Ізраїль в 2012 році закуповували в Україні ракетне озброєння. Так, США купили 137 ракет для переносних зенітних ракетних комплексів (ПЗРК), а Ізраїль - 193 ракети для ПЗРК.