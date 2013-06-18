Україна пропонує Мексиці купити БТРи і танки

Україна готова поглиблювати військово-технічне співробітництво з Мексикою та пропонує цій країні придбати бронетранспортери БТР-3Е1 і БТР-4, танки «Оплот» і «Булат».

Як повідомили УНІАН у прес-службі державного концерну “Укроборонпром”, про це заявив генеральний директор «Укроборонпром» Сергій Громов під час зустрічі з директором представництва компанії Pro Mexicо (Мексика) у європейських країнах Ервіном Фелдаусом у рамках 50-го Міжнародного авіаційного салону Le-Bourget-2013 («Ле Бурже») (Франція, Париж).

«Ми готові запропонувати Мексиці бронетранспортери БТР-3Е1 і БТР-4, танки «Оплот» і «Булат», високоточну зброю та іншу продукцію, яка відповідає найвищим світовим стандартам. Підприємства Концерну виробляють агрегати для авіаційної техніки, яка експлуатується в Мексиці. Ми готові брати участь в її ремонті та модернізації», - заявив Громов.

Він відзначив три головні акценти у військово-технічному співробітництві між Україною та Мексикою. «По-перше, це наша участь в ремонті та модернізації мексиканської авіаційної техніки виробництва СРСР. По-друге, посилення двосторонньої кооперації у виробництві високоточної зброї. По-третє, залучення підприємств Концерну, як виробників вузлів і агрегатів, для реалізації масштабних експортних контрактів Мексики», - сказав Громов.

Мексиканська сторона, повідомляють у прес-службі, висловила зацікавленість у поглибленні міжнародної кооперації з підприємствами “Укроборонпрому”.

За словами Фелдауса, його компанія зацікавлена в розміщенні виробництва окремих вузлів для мексиканської військової техніки на підприємствах Концерну.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» утворено з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектора економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки й боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві.