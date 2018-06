У Маямі зі складу вкрали українську горілку на понад $1 мільйон

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на телеканал CNN.

Злодії проламали в бетонній стіні складу діру, винесли 752 ящика з горілкою, що належить компанії Spirits of the Tsars Vodka, завантажили їх у два автомобіля і зникли з місця події. Президент компанії Spirits of the Tsars Vodka Марк Оуенс (Mark Owens) заявив в інтерв`ю телеканалу, що злодії прийшли на склад саме по горілку, решта дорогих предметів, що зберігалися в тому само приміщенні, їх не зацікавили.

Величезна вартість збитків, розповів Оуенс, пояснюється тим, що кожна пляшка викраденої горілки «Дух царів» коштує від 249 доларів у роздрібному продажі до 1,2 тисячі доларів в нічних клубах. «Дух царів» виробляється в Україні за особливою технологією і розливається в виготовлені у Франції спеціальні пляшки, прикрашені 24-каратним золотом. Всього, за словами Оуенс, на рік виробляється і поставляється в США лише п`ять тисяч пляшок такої горілки.

За інформацію, яка допоможе знайти злодіїв і викрадену горілку, компанія Spirits of the Tsars готова виплатити винагороду в 5 тисяч доларів.