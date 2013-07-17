У Херсоні міліціонера побили за відмову підвезти по пиво

Як повідомляє сектор громадських зв'язків УМВС у Херсонській області, нетверезий житель Херсона намагався умовити міліціонера-водія відвезти його на службовому автомобілі у своїх справах, а після відмови почав хапати за формений одяг і кілька разів ударив по голові.

Згідно з повідомленням, вночі до чергової частини Комсомольського райвідділу міліції УМВС у Херсонській області надійшло повідомлення про те, що місцевому жителю завдали тілесні ушкодження. Щоб опитати потерпілого, за місцем його проживання була направлена слідчо-оперативна група.

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Поки слідчий і оперуповноважений перебували в квартирі потерпілого й опитували його, в службовому автомобілі залишався водій, старший сержант міліції.

У цей час по вулиці проходив чоловік. Він підійшов до службового автомобіля й запропонував міліціонеру поїхати до найближчого магазина, щоб купити йому пиво. Старший сержант міліції пояснив громадянину, що перебуває при виконанні службових обов'язків, а використовувати службовий автомобіль в особистих цілях категорично забороняється.

Відповідь обурила чоловіка й він почав висловлюватися нецензурною лайкою на адресу міліціонера, хапати його за формений одяг. Старший сержант вийшов із автомобіля, попросив громадянина припинити протиправні дії та йти додому. Нетверезий чоловік відреагував на це лайкою й несподівано завдав міліціонеру кілька ударів по голові. У свою чергу, працівник міліції застосував до чоловіка прийоми рукопашного бою. В цей час із під'їзду вийшли члени слідчо-оперативної групи й затримали порушника.

І міліціонера, і його кривдника доставили до лікарні. У старшого сержанта діагностували параорбітальну гематому й забиту рубану рану брови. У правопорушника діагностували ознаки алкогольного сп'яніння. В райвідділі міліції чоловік відмовився пояснювати причини своєї поведінки.

Слідчим слідчого відділення Комсомольського РВВС Херсонського міськуправління УМВС розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.345 (Загроза або насильство стосовно працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Правопорушнику може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.