Водієві, який побив двох співробітників ДАІ, загрожує до 5 років

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, він підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.342, ч. 2 ст. 345 КК України, тобто у вчинені опору працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків та умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час чергування працівники дорожньої автоінспекції Яготинського райвідділу міліції зупинили автомобіль, яким керував обвинувачений.

«Міліціонери, підійшовши до машини для перевірки документів, побачили, що водій знаходиться в стані алкогольного сп’яніння. Під час складання протоколу в міліцейському автомобілі, куди був запрошений водій, він почав дебоширити. Зокрема, чоловік виламав ручку пасажирських дверцят та ногами вибив переднє лобове скло службового автомобіля», - стверджують в прокуратурі.

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Також водій, як йдеться в повідомленні, «кілька разів штовхнув одного міліціонера в живіт, далі з кулаками накинувся на іншого правоохоронця, завдавши йому чисельних ударів по обличчю».

«При цьому п’яний водій весь час висловлювався на адресу працівників міліції нецензурною лайкою, погрожував фізичною розправою та звільненням їх з роботи. Одному з міліціонерів грозився навіть спалити його будинок», - поінформували в прокуратурі.

Обвинувальний акт щодо чоловіка направлено до районного суду для розгляду по суті.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, повідомили в прокуратурі.