У Табачника розповіли, куди найбільше хочуть потрапити українські абітурієнти

Про це УНІАН повідомили у відділі взаємодії із засобами масової інформації Міністерства освіти і науки України.

Також у рейтингу 10 вишів за кількістю поданих заяв Національний авіаційний університет – 32 388 заяв, Львівський національний університет імені Івана Франка – 32 019 заяв, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» – 30 972 заяви, Національний університет «Львівська політехніка» – 27 158 заяв, Національний педагогічний університет імені Драгоманова – 26 205 заяв, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара – 26 156 заяв, Харківський національний університет імені Каразіна – 22 802 заяви, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – 20 578 заяв, Київський національний торговельно-економічний університет – 19 173 заяви

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Станом на 9.00 середи, 17 липня, у вищих навчальних закладах зареєстровано 1 541 500 заяв від 510 600 абітурієнтів.

У тому числі зареєстровано заяв в електронному вигляді – 402 700, у паперовому вигляді – 1 138 800.

Подано всього заяв до вишів І-ІІ рівнів акредитації – 255 200, до вишів ІІІ-ІV рівнів акредитації – 1 286 300.