Українські вузи влаштували полювання за шістьма розумниками
12:37, 16 липня 2013Суспільство
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Під час зовнішнього незалежного оцінювання, за попередніми результатами, шестеро абітурієнтів набрали найвищі бали з трьох предметів.
Ірина Зайцева дала прес-конференцію
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила директор Українського центру оцінювання якості освіти Ірина Зайцева.
“За попередніми результатами ЗНО абітурієнтів, шестеро осіб набрали 200 балів із трьох предметів”, - сказала Зайцева.
За її словами, це абітурієнти із Запорізької області, з Чернівців, Ужгорода, Івано-Франківська, Києва та Криму.
Вона зазначила, що вищі навчальні заклади “влаштували полювання” за цими абітурієнтами.
Також, за словами Зайцевої, 48 учасників тестувань набрали найвищі бали з двох предметів.
“Всього кількість абітурієнтів, які набрали 200 балів хоча б з одного предмету, становить 686 осіб”, - сказала Зайцева.
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