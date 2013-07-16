Українські вузи влаштували полювання за шістьма розумниками

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила директор Українського центру оцінювання якості освіти Ірина Зайцева.

“За попередніми результатами ЗНО абітурієнтів, шестеро осіб набрали 200 балів із трьох предметів”, - сказала Зайцева.

За її словами, це абітурієнти із Запорізької області, з Чернівців, Ужгорода, Івано-Франківська, Києва та Криму.

Вона зазначила, що вищі навчальні заклади “влаштували полювання” за цими абітурієнтами.

Також, за словами Зайцевої, 48 учасників тестувань набрали найвищі бали з двох предметів.

“Всього кількість абітурієнтів, які набрали 200 балів хоча б з одного предмету, становить 686 осіб”, - сказала Зайцева.