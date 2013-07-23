В'язні працювали на будівництві у начальника колонії
00:11, 23 липня 2013Суспільство
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На Луганщині викрито начальника виправної колонії, який використовував засуджених на будівництві власного будинку.
Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю ГУМВС України у Луганській області, факт зловживання службовим становищем начальником однієї з виправних колоній області працівники ГУМВС України у Луганській області спільно з прокуратурою задокументували 22 липня в процесі здійснення негласних слідчих дій.
Даний факт занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфікований за ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна.
Ведеться досудове розслідування.
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