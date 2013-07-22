«Врадіївське згвалтування»: Експертизи підтвердили причетність всіх підозрюваних

Результати експертиз у справі Ірини Крашкової, зґвалтованої і побитої 27 червня в селищі Врадіївка Миколаївської області, підтвердили причетність до скоєння злочину всіх трьох підозрюваних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сьогодні, 22 липня, на прес-конференції повідомив прокурор Миколаївської області Андрій Курись.

"Я можу сказати, що слідчими одержана достатня кількість даних, які підтверджують причетність всіх трьох підозрюваних, - зазначив прокурор. - Я вважаю, що одержані докази дійсно істотні, і безперечно доводять причетність цих осіб до здійснення злочину проти Ірини Крашкової».

Курись уточнив, що на сьогодні проводиться ще близько десяти експертиз, які мають бути закінчені найближчим часом. Після цього слідчі разом з процесуальними керівниками вже цього тижня повинні визначитися з правильною кваліфікацією діянь підозрюваних, яка має бути визначена до передачі справи до суду. Головним завданням при цьому, підкреслив прокурор, є швидка передача справи до суду.

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З приводу вимоги захисників потерпілої про перекваліфікацію злочину на «закінчений замах на умисне вбивство» Курись сказав, що «з першого дня, коли було вчинено цей злочин, це питання актуальне".

Проте, за словами прокурора, "питання про правильну кваліфікацію діянь підозрюваних має вирішуватися на підставі всіх матеріалів, які будуть зібрані в ході слідства».

Курись також повідомив, що у підозрюваних чотири захисники, у Крашкової — три.

«Вони всі згідно з вимогами нового Кримінально-процесуального кодексу мають право і можуть знайомитися з матеріалами кримінального провадження. Воно складається не з одного тому. Скільки триватиме це ознайомлення, прогнозувати поки що складно. Але можу вас запевнити в тому, що ні зловживати правами, ні зволікати з ознайомленням з матеріалами кримінальної справи ми не дозволимо. Для цього у нас є всі важелі впливу, які прописані в КПК», - сказав прокурор області.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня 29-річну Ірину Крашкову, жорстоко згвалтували і побили троє мешканців селища Врадіївка. Своїми гвалтівниками вона назвала двох офіцерів міліції Врадієвського райвідділу – лейтенанта Дмитра Поліщука і капітана міліції Євгена Дрижака, а також таксиста Сергія Рябіненка.

Рябіненка і Поліщука було затримано відразу. Дрижака було затримано після масових протестів мешканців Врадіївки, які розгромили Врадієвський райвідділ міліції.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 121, ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (нанесення тяжких тілесних ушкоджень, згвалтування, розбійний напад).

Адвокати Руслан Радецький і Євген Стельмах звернулися з клопотанням і запропонували перекваліфіковувати дії «врадіївських гвалтівників» на «закінчений замах на умисне вбивство».