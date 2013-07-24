Поїзди на Крим їдуть напівпорожні

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, на 29, 30 липня "Укрзалізниця" призначила додаткові п'ять вагонів у складі поїзда №231/232 Київ-Сімферополь, а також на 24, 25 липня включила до складу поїзда №129/130 Гродно-Сімферополь один додатковий вагон.

За інформацією прес-служби, з початку червня по 24 липня "Укрзалізниця" запропонувала пасажирам понад 2,2 млн місць, що на 75,1 тис. місць більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Разом з тим наголошується, що наповненість поїздів у кримському напрямі не перевищує 56%.

Зокрема, на 26 серпня у напрямі з АР Крим на поїзди залишилося 10,3 тис. вільних місць, на 27 серпня - 15,2 тис., на 28 серпня - 13,9 тис., на 29 серпня - 15,2 тис., на 30 серпня 14,2 тис., на 31 серпня - 17,9 тис. вільних місць.

Як повідомляв УНІАН, на «пікові» дати (22, 24, 26 і 28 серпня) до складу поїзда №129/130 Гродно-Сімферополь додатково включено 5 вагонів.

За інформацією «Укрзалізниці», приблизно 70% залізничних квитків у кримському напрямі на літні святкові дні розкуповують за кілька годин після відкриття їх продажу, який починається о 8:00 за 45 діб до дати відправлення.

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«Укрзалізниця» у січні-червні 2013 року зазнала збитків від перевезення пасажирів на суму майже 3,5 млрд грн.

При цьому лише від курсування одного додаткового поїзда, призначеного для забезпечення літніх перевезень, - №231/232 Київ-Сімферополь, який у червні зробив 8 рейсів, збитки становили 1 млн 494,4 тис. грн.