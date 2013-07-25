Міліція підтвердила участь заступника прокурора Сум у бійці в нічному клубі (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив начальник управління МВС України в Сумській області Віктор Козицький.

За його словами, повідомлення про інцидент надійшло на лінію 102, і співробітники міліції виїхали на місце.

«Коли розібралися, що це була не «людина, схожа на», а дійсно заступник прокурора міста, ми передали всі матеріали в прокуратуру, оскільки ми по них проводити перевірку не можемо», - розповів Козицький.

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Як повідомляв УНІАН, народний депутат від "Батьківщини" Олег Медуниця розмістив на своїй сторінці у Facebook депутатське звернення до генерального прокурора Віктора Пшонки, у якому він просив перевірити інформацію про хуліганські дії особи, схожої на заступника прокурора міста Суми Дмитра Кошелєва.

Згідно з депутатським запитом, 24 травня особа, схожа на Кошелєва Д.К., перебуваючи і нічний час у нічному клубі "Монті" (м. Суми), конфліктувала з барменом, завдала йому тілесні ушкодження та пошкодила майно закладу. Також повідомлялося, що чоловік, схожий на Кошельова, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, нецензурно лаявся, кидав стакан у бармена, намагався вдарити його головою та пляшкою з горілкою.

Крім того, за словами народного депутата, 6 липня та сама особа, перебуваючи в тому ж клубі, замовила діджею пісню "День Победы". Після того як останній виконав дане замовлення тричі поспіль і відмовився виконувати далі, чоловік дістав пістолет та почав погрожувати, написав у зверненні парламентарій, додавши, що в цей момент у закладі перебували близько 40 осіб.

Відео інциденту було поширене у мережі YouTube. За даним фактом була призначена службова перевірка. Її офіційні результати поки не оприлюднені. Водночас, прокурор Сумської області Руслан Білоконь наказом від 22 липня звільнив Дениса Кошелєва з посади заступника прокурора м. Суми та органів прокуратури Сумської області. При цьому про причини звільнення в наказі нічого не сказано.