У Харкові судитимуть п’ятьох міліціонерів

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харкова з посиланням на слідчого з особливо важливих справ прокуратури міста Юрія Білецького, слідство у справі завершене, обвинувальний акт минулого тижня направлений до Ленінського районного суду.

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Перед судом постануть п’ятеро міліціонерів: четверо з підозрюваних оперативних співробітників мають звання капітана, а п’ятий – майор.

За інформацією Білецького, слідство встановило, що 30 квітня підозрювані незаконно затримали 38-річного чоловіка, застосовуючи при цьому наручники та фізичне насильство. Доставивши потерпілого до приміщення міського управління міліції, вони змусили його підписати документи, згідно з якими в чоловіка нібито було вилучено пакет з марихуаною.

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Після цього потерпілого ще кілька годин тримали в приміщенні управління, вимагаючи в нього 5 тис. доларів та погрожуючи в разі відмови скласти неправдиві матеріали щодо його участі в незаконному обігу наркотиків. Оскільки вказаної суми у чоловіка не було, міліціонери примусили його продати автомобіль через підставну особу, а кошти за авто у сумі 5 тис. дол. привласнили.

Білецький зазначив, що, згідно з обвинувальним актом, міліціонерам інкримінується скоєння злочину групою осіб за попередньою змовою (ч.2 ст. 28 ККУ), вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб, службовою особою з використанням свого службового становища (ч.2 ст.189 ККУ), та перевищення влади і службових повноважень, що супроводжувалося насильством (ч.2 ст. 365 ККУ).

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Їм загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також штраф від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8,5 – 17 тис. грн).

Як повідомляв УНІАН, у травні в Харкові за перевищення влади були затримані чотири капітани міського управління міліції.

До прокуратури на незаконні дії міліціонерів поскаржився харків’янин. Заявник повідомив, що в кафе, де він відпочивав із родиною, увірвалися оперативники, наділи на нього наручники, при затриманні пошкодили шийні хребці, доставили до міського управління міліції, утримували тривалий час, потім вимагали передачу іномарки підставній особі за непритягнення її власника до кримінальної відповідальності нібито за незаконний обіг наркотиків. Заявник вимушений був надати розписку про продаж іномарки та отримання 5 тисяч доларів.

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Відомості про подію було внесено у ЄРДР за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень, що супроводжувалося насильством).