У Кривому Розі дві міліцейські «шишки» торгували наркотиками

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Дніпропетровської області, за даним фактом прокуратура Кривого Рогу розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (збут наркотиків за попередньою змовою осіб).

«Наразі проводяться першочергові слідчі дії, деталі будуть повідомлені пізніше», - зазначили в прокуратурі.

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Водночас, як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах Кривого Рогу, підозрювані у збуті наркотичних речовин – начальник підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків Тернівського райвідділу внутрішніх справ та його заступник. За інформацією джерела, підозрюваних міліціонерів затримували під час спецоперації в приміщенні Тернівського РВВС співробітники спецназу СБУ «Альфа» та прокуратури.

Співрозмовник агентства також повідомив, що наразі Саксаганський районний суд Кривого Рогу вирішує питання про обрання затриманим міліціонерам міри запобіжного заходу.