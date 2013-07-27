Податкова нагадує фізособам про 1 серпня

«До 1 серпня громадяни мають сплатити всі суми податкових зобов'язань, визначених у поданих деклараціях про майновий стан і доходи», - повідомили в ГУ Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, у цілому платники податків столиці подали 29,6 тис. декларацій про майнове становище і доходи, при цьому обсяг задекларованих доходів становив понад 10,7 млрд грн. Відповідно до цих даних, обсяг податків, що підлягають сплаті до бюджету, становить близько 300 млн грн, з яких станом на середину липня вже сплачено 215,9 млн грн. В зв'язку з цим Міндоходів Києва звертає увагу громадян, що до бюджету необхідно доплатити близько 84 млн грн до 1 серпня 2013 року.