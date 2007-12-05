Погода на 6-10 грудня

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У південній частині часом невеликі дощі; вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура очікується вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°, в Криму до 11°.

На решті території без істотних опадів; вночі та вранці туман; вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; в Карпатах вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу.

7-8 грудня - хмарно з проясненнями. У південній частині, східних та західних областях невеликі опади (8 грудня на заході помірні) переважно у вигляді дощу; на решті території без істотних опадів. В Україні місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с; у південній та східній частині північно-східний, 7-12 м/с, 7 грудня місцями пориви 15-20 м/с. Температура у південній частині вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла; на решті території вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

9-10 грудня у південній частині, східних, а 10 грудня і в центральних областях без істотних опадів. На решті території місцями невеликий мокрий сніг та дощ (у західних, а вночі 9 грудня і в більшості північних областей помірні опади). Температура у південній частині вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, у Криму до 12° тепла; на решті території вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 0-6° тепла.

У Києві та області у четвер опади не очікуються. Вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла; по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

7-8 грудня - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

9-10 грудня - місцями невеликий дощ і мокрий сніг (вночі 9 грудня помірні опади). Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла.