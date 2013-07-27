У Ватикані відбувся молебень з нагоди 1025-річчя Хрещення Русі

Як повідомляє Радіо Ватикан, 26 липня у ватиканській базиліці Святого Петра, Преосвященніший владика Діонісій Ляхович, Апостольський візитатор для українців греко-католиків в Італії та Іспанії, очолив молебень Святому Володимиру.

Саме в цьому місці у головному храмі католицької Церкви у 1988 році, з нагоди ювілею 1000-річчя Хрещення були встановленні мозаїчні зображення святих рівноапостольських Володимира та Ольги.

У молебні взяла участь Посол України при Святому Престолі Тетяна Іжевська, працівники посольства, душпастирі УГКЦ в Італії, настоятелі чернечих спільнот, представники української громади.

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Звертаючись під час проповіді до присутніх, владика Діонісій зазначив, що «Княгиня Ольга і князь Володимир не тільки змінили курс історії», але й самі, з прийняттям християнства, «істотно змінили свій спосіб життя і дії». Проповідник пояснив, що суттю християнства є не власне «я», з його пожаданнями влади і задоволень, але «я» переходить у «ти», у «ми». «Християнська влада, – сказав він, – діє на добро народу. Це влада, яка набирає забарвлення служіння». А коли вимір служіння зникає, там починається «гонитва за владою, повертається поганство», приходить братовбивство. І свідком цього наша земля стала вже за часів Володимирових синів. «І, як результат, – підкреслив владика Діонісій, – всі трагедії, які спіткали український народ».

«Молитва до св. Володимира і Ольги тут, у цьому символічному просторі поєднання Сходу і Заходу, Русі і Риму, має неабияке символічне значення», – підсумував проповідник, закликаючи присутніх молитися за утвердження «духа християнства у нашому народі», і за те, щоб до сердець його провідників «донести глибоку істину про безкорисливий дух служіння».

Після завершення молебню його учасники також помолитися біля мощів святого священномученика Йосафата.