Завтра в Україні - до 35° тепла

У неділю, 28 липня, в Україні температура вдень становитиме 24-35° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, по країні зберігатиметься мінлива хмарність. Без опадів, лише в Криму та Приазов'ї, вдень і в північних областях місцями очікується невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі - 12-17°, на узбережжі морів - 18-23°; вдень - 24-29°, у південній частині та західних областях - 27-32°, на Закарпатті місцями - 35°.

По Київській області мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 12-17°, вдень - 24-29°.

У Києві мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 15-17°, вдень - 25-27°.

27 липня температура води в Чорному морі - 19-24°, місцями - 15-17°, в Азовському - 23-25°, в Дніпрі біля Києва - 21°.