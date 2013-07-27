В Одесі протестувальники проти забудови скверу знесли огорожу (фото)

В Одесі сьогодні протестувальники проти знищення скверу знесли огорожу, що захищає місце майбутнього будівництва розважального комплексу.

Як передає кореспондент УНІАН, акція протесту, що відбулася за ініціативою громадського руху «Генеральний протест», пройшла на Адміральському проспекті – біля непрацюючого кінотеатру «Вимпел». Проти забудови скверу виступили також активісти політичної партії «Союз анархістів України», організації «Молодіжна єдність», політичній партії «Демократичний альянс України» і городяни, які проживають у довколишніх будинках. Всього зібралося близько 200 осіб.

На місці «Вимпела», а також скверу, розташованого біля кінотеатру, фірма-забудовник спорудить розважальний комплекс. Зокрема, 18 липня депутати Одеської міськради в ході сесії ухвалили рішення, згідно з яким майбутній комплекс займе 3,6 тис. кв. метрів.

Як пояснив УНІАН представник руху «Генеральний протест» Леонід Штекель, рішення про забудову ухвалено всупереч особистим запевнянням мера Одеси Олексія Костусєва про те, що офіційно існуюча зелена зона міста ніколи не забудовуватиметься.

«Адже якщо одесити «з'їдять» це свавілля, то завтра вони «зжують» ще один, а потім, дивишся, ситуація стане трохи кращою, й забудовники з'їдатимуть наші будинки з легкістю просто незвичайною. Або ми з вами житимемо в пустелі з хмарочосів», - сказав Штекель.

Згідно з прийнятим на сесії проектом, комплекс буде висотою понад 20 метрів.

Протестанти кинулися ламати огорожу, коли почули, що межі забудови проходять по її периметру. Металеву огорожу розібрали дуже швидко. Співробітники міліції, які стали свідками цього, не втручалися в ситуацію. Вони лише попросили прибрати металеві складові з тротуару.

Як заявив у ході акції протесту активіст «Генерального протесту» Андрій Юсов, те, що сталося сьогодні – попередження керівництву міста.

«Сьогоднішня акція — попереджувальний знак. Якщо знадобитися, ламатимемо такі огорожі стільки, скільки буде потрібно», — сказав Юсов.

За словами голови «Молодіжної єдності» Антона Давидченка, паркан «підвезуть на сесію міської ради, а краще взагалі відгородити міську від людей. Акція — це перший дзвінок для влади. Далі буде ще гірше».