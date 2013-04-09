В Одесі протестують проти забудови Меморіалу оборони

Як передає кореспондент УНІАН, акцію провели активісти громадської організації «Молодіжна єдність» та Антикорупційного руху Півдня.

Понад 60 протестантів на стволі одного з експонатів під відкритим небом - танку Т-34 - зробили імпровізовану шибеницю, на якій повісили опудало. Воно уособлює, за задумом учасників акції, керівників фірми-забудовника території меморіалу. Поруч з «шибеницею» поставили картонні «висотки», які потім спалили.

Як пояснили журналістам учасники акції, історія із спробами забудови меморіалу триває з 2006 року. За словами керівника «Молодіжної єдності» Антона Давидченка, 16 га меморіалу знаходяться в курортній зоні, а значить - дуже дорогі. Кілька гектарів, на які претендує забудовник, коштують майже 30 млн доларів.

А.Давидченко сказав, що «Молодіжна єдність» має намір зібрати понад 5 тис підписів проти забудови, що дозволить винести це питання на обговорення міськради.

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Довідка УНІАН. Меморіал героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї - меморіальний комплекс, присвячений героїчній обороні Одеси під час Великої Вітчизняної війни. До складу меморіального комплексу входять музей, виставка військової техніки під відкритим небом, батарея берегової оборони, великий засаджений дубами парк. Меморіал героїчної оборони Одеси знаходиться на південній околиці Одеси і належить до Київського району.

Ідея створення Меморіалу спочатку належала не владі, а кільком трудовим колективам і громадським організаціям Одеси. Його відкриття відбулося 9 травня 1975 року. Відкривав комплекс знаменитий письменник-фронтовик Костянтин Симонов, який відвідував батарею під час спекотних боїв літа 1941 року.