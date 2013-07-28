В Одесі невідомий на вулиці поранив з пістолета двох людей
13:06, 28 липня 2013Суспільство
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В Одесі в ніч на 28 липня невідомий на вулиці поранив з пістолета двох людей.
Невідомий чоловік відкрив вогонь із пістолета / Фото : zbroya.info
Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МВС України в Одеській області.
Згідно з повідомленням, надзвичайна подія сталася в Київському районі – на Адміральському проспекті.
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«Конфлікт був між двома компаніями. Один з чоловіків стріляв з пістолета. Наразі встановлюються особи злочинців», - сказало джерело.
Постраждалих госпіталізовано: у одного – поранення ноги і плеча, іншому кулі влучили в тулуб.
За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження за ст.121 Кримінального кодексу України (навмисне завдання тяжких тілесних ушкоджень).
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