В Одесі невідомий на вулиці поранив з пістолета двох людей

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МВС України в Одеській області.

Згідно з повідомленням, надзвичайна подія сталася в Київському районі – на Адміральському проспекті.

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«Конфлікт був між двома компаніями. Один з чоловіків стріляв з пістолета. Наразі встановлюються особи злочинців», - сказало джерело.

Постраждалих госпіталізовано: у одного – поранення ноги і плеча, іншому кулі влучили в тулуб.

За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження за ст.121 Кримінального кодексу України (навмисне завдання тяжких тілесних ушкоджень).