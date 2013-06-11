Під Києвом генерал влаштував стрілянину по сусідах

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС України в Київській області, інцидент трапився у селищі Гореничі Києво-Святошинського району.

За попередніми даними міліції, стрілянині передував давній конфлікт, який виник на побутовому грунті між генералом та його сусідами.

Як зазначили у міліції, внаслідок пострілів дві кулі потрапили у двері сусідського будинку, дерев’яні тріски від яких спричинили двом особам легкі подряпини, які зафіксувала бригада швидкої допомоги, що прибула за викликом.

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Наразі за фактом інциденту міліцією відкрито кримінальне провадження за ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України. З місця пригоди вилучено дві пістолетні кулі, які направлено на експертизу для встановлення марки зброї.