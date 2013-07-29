Roshen сумнівається, що російська комісія правильно відібрала шоколад

Кондитерська корпорація Roshen сумнівається в правильності відбору Росспоживнаглядом зразків її продукції для проведення аналізу. Про це йдеться у заяві компанії, оприлюдненій на офіційному сайті корпорації Roshen.

"У компанії Roshen виникли сумніви, на підставі існуючих копій протоколів відбору проб продовольчої сировини, харчових продуктів у торговій мережі, відносно правильності відбору зразків для проведення аналізів, що підтверджують відповідність продукції вимогам нормативної документації", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у компанії зазначають, що "заява про вміст бензапірену у шоколадній продукції TM Roshen, що, на думку Росспоживнагляду, виступає порушенням норм РФ, не може розглядатись як звинувачення у порушені норм РФ, оскільки таких норм на кондитерські вироби не встановлено, що підтверджує Технічний регламент Митного союзу ТРТС 021/2011».

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Також в компанії Roshen наголосили, що офіційного повідомлення від Росспоживнагляду про заборону ввезення кондитерських виробів компанії на територію Росії через невідповідність вимогам до якості не надходило. «Компанії Roshen відправили офіційний запит до Федеральної служби з нагляду у сфері захисту прав споживачів та добробуту людини (Росспоживнагляд), на ім’я Л.Воропаєвої, «з проханням ознайомити компанію Roshen із актами, які свідчать про такі порушення, а також відповідають законодавчим нормам РФ», - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, Росспоживнагляд запровадив заборону на ввезення до Росії кондитерських виробів української торгової марки Roshen.

За словами головного державного санітарного лікаря РФ Геннадія Оніщенка, в ході експертизи продукції на чотирьох фабриках компанії (київській, вінницькій, маріупольській і кременчуцькій) було виявлено порушення вимог до якості і безпеки. «Є підстави говорити про системні порушення чинного в нашій країні законодавства про захист прав споживачів», — повідомив головний санітарний лікар РФ.

Пізніше 29 липня у прес-службі Федеральної митної служби (ФМС) Росії повідомили, що наразі продукція українського виробника кондитерських виробів «Рошен» надходить на ринок Російської Федерації, оскільки поки що лист Росспоживнагляду на адресу Федеральної митної служби (ФМС) про запровадження такої заборони не надходив.

«Ми уважно вивчили повідомлення ЗМІ, проте офіційних документів від Росспоживнагляду про запровадження заборони на поставки українських цукерок «Рошен» не надходило. Це означає, що нині ця продукція надходить на ринок Росії в звичайному порядку», - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, такі вказівки зазвичай приходять досить швидко і, найімовірніше, відповідний лист прийде у ФМС «сьогодні-завтра».

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen («Рошен») - один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Вінницька, Маріупольська (Донецька обл.), Кременчуцька (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, масломолочний комбінат "Бершадьмолоко" (Вінницька обл.), Липецька фабрика "Рошен" (РФ) і Клайпедська кондитерська фабрика (Литва).

Roshen є дочірнім підприємством «Українського промислово-інвестиційного концерну» («Укрпромінвест», Київ).